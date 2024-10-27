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Результаты матчей Первой лиги 27 октября

Результаты матчей Первой лиги 27 октября
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Сегодня, 27 октября, прошли матчи 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 27 октября:

«Уфа» — «Ротор» — 2:0;
«Алания» — «Чайка» — 2:3;
«КАМАЗ» — «Сочи» — 1:0;
«Нефтехимик» — «Сокол» — 0:0;
«Родина» — «Торпедо» Москва — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 30 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее также 30 очков. Третье место с 28 очками занимает тульский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Уфа» (14) и «Шинник» (15).

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