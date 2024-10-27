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Созин: именно у «Локомотива» лучший состав в РПЛ, учитывая скамейку

Созин: именно у «Локомотива» лучший состав в РПЛ, учитывая скамейку
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Футбольный эксперт Андрей Созин заявил о том, что московский «Локомотив» имеет лучший состав в РПЛ.

«Локомотив» берёт своей взаимозаменяемостью. Допустим, не дай бог, конечно, получит травму Воробьёв. Но есть Сулейманов. Не будет по каким-то причинам Батракова – будет Пиняев. С центром защиты такая же история.

Все хвалят «Краснодар», но если там вылетит Кордоба – его так не заменить. «Зенит» тоже не может заменить Глушенкова, хотя есть такие мастера, как Вендел и Клаудиньо. Так что именно у «Локо» лучший состав в РПЛ, учитывая скамейку», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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