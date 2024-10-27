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Полузащитник «Зенита» Мостовой прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Мостовой прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

— С «Локомотивом» заработали одно очко или два потеряли?
— Считаю, что потеряли. Да, у «Локомотива» были выпады во втором тайме, но в первом вообще не было, чтобы «Локомотив» на ворота шёл. Во втором тайме мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если взять игру в целом, то думаю, что очки мы потеряли, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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