Полузащитник «Зенита» Мостовой прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

— С «Локомотивом» заработали одно очко или два потеряли?

— Считаю, что потеряли. Да, у «Локомотива» были выпады во втором тайме, но в первом вообще не было, чтобы «Локомотив» на ворота шёл. Во втором тайме мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если взять игру в целом, то думаю, что очки мы потеряли, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.