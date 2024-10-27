Алексей Батраков возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Таким образом, Батраков возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами.

Ближайший преследователь Батракова — нападающий «Зенита» Максим Глушенков, который забил семь мячей.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.