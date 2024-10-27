«С москвичами не общаюсь». Соболев не ответил на вопросы журналистов после игры с «Локо»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 13-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1).

«В следующий раз, правда. Приехали из Москвы? С москвичами не общаюсь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 28 очков. На первом месте располагается «Краснодар», который набрал 30 очков после 12 матчей.