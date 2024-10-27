Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Локомотива» Батраков рассказал о самочувствии после травмы в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своём самочувствии после повреждения, полученного в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Самочувствие более-менее. Чувствую небольшой дискомфорт. Надо ли было удалять? Не ко мне вопрос. Обследование будет, когда домой прилетим», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.