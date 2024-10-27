Сергей Юран: о каком увольнении Рашида Рахимова может идти речь?
Поделиться
Экс главный тренер подмосковных «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что не понимает слухов о возможном увольнении специалиста Рашида Рахимова из казанского «Рубина». Сегодня, 27 октября, «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в 13-м туре РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27' 1:1 Ходжа – 48' 1:2 Ходжа – 87'
«О каком увольнении Рахимова может идти речь? Нужно смотреть на турнирную таблицу. Есть результат — игра забывается. «Рубин» занимает седьмое место. Они что, должны быть на первом, втором или третьем месте? Рахимов всё правильно сказал. Какие могут быть вбросы? В России тренер всегда работает под давлением. Это наша действительность», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2024
-
23:04
-
22:57
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:23
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:42
-
21:42