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Сергей Юран: о каком увольнении Рашида Рахимова может идти речь?

Сергей Юран: о каком увольнении Рашида Рахимова может идти речь?
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Экс главный тренер подмосковных «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что не понимает слухов о возможном увольнении специалиста Рашида Рахимова из казанского «Рубина». Сегодня, 27 октября, «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в 13-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27'     1:1 Ходжа – 48'     1:2 Ходжа – 87'    

«О каком увольнении Рахимова может идти речь? Нужно смотреть на турнирную таблицу. Есть результат — игра забывается. «Рубин» занимает седьмое место. Они что, должны быть на первом, втором или третьем месте? Рахимов всё правильно сказал. Какие могут быть вбросы? В России тренер всегда работает под давлением. Это наша действительность», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

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