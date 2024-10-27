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Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Бетису» в матче Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Бетису» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. «Бетис» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хименес – 4'    

Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес, срезав мяч в свои ворота.

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