Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Бетису» в матче Ла Лиги

Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. «Бетис» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на четвёртой минуте забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес, срезав мяч в свои ворота.