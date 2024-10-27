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Полузащитник «Локомотива» Тимофеев высказался о ничьей в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Тимофеев высказался о ничьей в матче с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев поделился мнением о ничейном результате в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«С «Зенитом» каждая игра тяжёлая. Видно было, что в первом тайме они были чуть активнее, чем во втором, чуть подсели. Меня на поле, к сожалению, не было, но я думаю, что ребятам было очень тяжело. Отталкивались от своей игры, но не всегда получается то, что планируешь. «Зенит» играл первым номером, нам пришлось отойти и обороняться.

Команда у нас молодая, но все ребята боевитые. Стараются, бьются. Нужно отдать им должное. Думаю, что такие игры только сильнее делают всех молодых», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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