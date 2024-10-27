Полузащитник «Локомотива» Тимофеев высказался о ничьей в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев поделился мнением о ничейном результате в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (1:1).

«С «Зенитом» каждая игра тяжёлая. Видно было, что в первом тайме они были чуть активнее, чем во втором, чуть подсели. Меня на поле, к сожалению, не было, но я думаю, что ребятам было очень тяжело. Отталкивались от своей игры, но не всегда получается то, что планируешь. «Зенит» играл первым номером, нам пришлось отойти и обороняться.

Команда у нас молодая, но все ребята боевитые. Стараются, бьются. Нужно отдать им должное. Думаю, что такие игры только сильнее делают всех молодых», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.