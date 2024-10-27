Юран: «Спартак» непредсказуем сейчас

Экс-форвард московского «Спартака» Сергей Юран заявил, что не может дать прогноз на матч красно‑белых с ЦСКА в 14‑м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 2 ноября, начало в 20:45 мск.

«Спартак» совершенно непредсказуем сейчас. Даже не знаешь, готов он или не готов к ЦСКА. [Деян] Станкович? Как игрок это одно, как тренер другое. Это разные вещи. Поэтому здесь не так всё просто, как это кажется», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 24 очка.