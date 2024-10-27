Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: «Спартак» непредсказуем сейчас

Юран: «Спартак» непредсказуем сейчас
Комментарии

Экс-форвард московского «Спартака» Сергей Юран заявил, что не может дать прогноз на матч красно‑белых с ЦСКА в 14‑м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 2 ноября, начало в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» совершенно непредсказуем сейчас. Даже не знаешь, готов он или не готов к ЦСКА. [Деян] Станкович? Как игрок это одно, как тренер другое. Это разные вещи. Поэтому здесь не так всё просто, как это кажется», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 24 очка.

Материалы по теме
Сергей Юран: о каком увольнении Рашида Рахимова может идти речь?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android