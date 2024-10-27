Полузащитник «Зенита» Мостовой прокомментировал свою игру в матче с «Локомотивом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своей игре в матче 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1). Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Лучший игрок матча» — это не награда. Никакого особенного задания на игру с «Локомотивом» не было. Надо показывать свой лучший футбол. Когда такие большие матчи между вторым и третьим местом, всегда приятно. Большая мотивация.

Не сказал бы, что где-то прям сильно напрягался. Держал ширину. В моменте с голом увидел, что Ненахов меня потерял, появилась огромная зона, и я побежал туда. С ним у нас было хорошее противостояние, чуть друг друга побили. После игры руки пожали, и всё нормально», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.