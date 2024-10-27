Юрий Заварзин: «Спартаку» в матче с «Пари НН» помогло присутствие Олега Романцева

Экс генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин оценил игру красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0). Игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде.

«В игре с «Пари НН» «Спартак» проявил характер и мастерство и воспользовался двумя ошибками соперника. Вот если бы «Спартак» в каждом матче так играл, боролся бы за медали. Нижегородцам в этой игре не помог и новый главный тренер Виктор Гончаренко. Думаю, что и присутствие Олега Ивановича Романцева на матче помогло спартаковцам.

Что касается гола [Шамара] Николсона, какой-то непонятный рикошет получился, парашют. Ему повезло. Я бы не сказал, что Николсон проявляет какие-то особые качества и это выдающийся нападающий», — приводит слова Заварзина Metaratings.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанёс бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, с декабря 2023 года занимающий пост советника в «Пари Нижний Новгород».

«Спартак» после 13 сыгранных матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 12 очков.