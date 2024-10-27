«Марсель» — «ПСЖ»: хозяева остались вдесятером

В эти минуты проходит матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:1.

На седьмой минуте забил полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. На 20-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Марселя» Амин Арит.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

В прошлом сезоне команды два раза играли между собой в матче чемпионата Франции. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0, а, во втором круге на выезде одержал победу со счётом 2:0.