Радимов: «Локомотив» крепкий. Доказал, что он равен «Зениту»

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» доказал, что он равен «Зениту». Команда смотрелась очень уверенно. Ничья — закономерный результат.

Причём «Локомотив» не просто отбивался, а старался убегать в контратаки, чтобы выиграть матч. Это показатель того, что «Локомотив» крепкий. Три команды у нас есть впереди, которые разыграют золотые медали», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.