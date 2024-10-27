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Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
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Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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