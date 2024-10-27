«Что-то героическое в ней есть». Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над нижегородским «Пари НН» со счётом 2:0 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартаковцы Москвы, которые зря не пустили Сашу Мостового стажироваться в клубе, одержали сегодня победу! Над «Пари НН»… Не подвиг, конечно… Но что-то героическое в этом есть», – написал Губерниев в телеграм-канале.

Первый гол в матче бы забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.