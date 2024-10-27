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22:45 Мск
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«Марсель» — «ПСЖ»: Баркола довёл счёт до разгромного

«Марсель» — «ПСЖ»: Баркола довёл счёт до разгромного
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В эти минуты проходит матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:3.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
2-й тайм
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'     0:2 Балерди – 29'     0:3 Баркола – 40'    
Удаления: Арит – 20' / нет

На седьмой минуте забил полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. На 20-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Марселя» Амин Арит. На 29-й минуте защитник «Марселя» Леонардо Балерди срезал мяч в свои ворота. На 40-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

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