«Марсель» — «ПСЖ»: Баркола довёл счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:3.
На седьмой минуте забил полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. На 20-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Марселя» Амин Арит. На 29-й минуте защитник «Марселя» Леонардо Балерди срезал мяч в свои ворота. На 40-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.
«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.
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