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«Не надо ныть». Радимов раскрыл подробности разговора с игроком «Зенита» Мостовым

«Не надо ныть». Радимов раскрыл подробности разговора с игроком «Зенита» Мостовым
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Бывший футболист Владислав Радимов рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» Андреем Мостовым.

«Мне месяц назад он, когда снова остался на скамейке, звонил: «Что делать? Всё надоело». Я ему ответил: «Поле рядом с домом есть? Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть».

Прошел месяц — Мостовой играет. Другого рецепта нет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Мостовой в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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