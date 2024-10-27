Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: Карасёв правильно сделал, что не удалил Батракова и не испортил игру

Семшов: Карасёв правильно сделал, что не удалил Батракова и не испортил игру
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист Игорь Семшов считает, что судья Сергей Карасёв принял верное решение не удалять хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в эпизоде с нарушением против полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуана в матче 13-го тура РПЛ. Итоговый результат — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Батраков пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасёв, что не удалил его и не испортил игру», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На 59‑й минуте Батраков получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Затем, на 72‑й минуте, он в моменте борьбы за мяч попал в подкате в ногу Мантуану, но арбитр назначил штрафной удар вместо удаления.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android