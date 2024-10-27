Семшов: Карасёв правильно сделал, что не удалил Батракова и не испортил игру

Экс-футболист Игорь Семшов считает, что судья Сергей Карасёв принял верное решение не удалять хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в эпизоде с нарушением против полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуана в матче 13-го тура РПЛ. Итоговый результат — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Батраков пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасёв, что не удалил его и не испортил игру», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На 59‑й минуте Батраков получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Затем, на 72‑й минуте, он в моменте борьбы за мяч попал в подкате в ногу Мантуану, но арбитр назначил штрафной удар вместо удаления.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.