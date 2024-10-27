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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал поражение от «Вест Хэма»

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал поражение от «Вест Хэма»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Вест Хэма» (1:2) в матче 9-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Саммервилл – 74'     1:1 Каземиро – 81'     2:1 Боуэн – 90+2'    

«Трижды в этом сезоне мы чувствуем несправедливость. Мы должны были забивать, мы создали так много моментов. Мы должны были быть на два или три мяча впереди. Во втором тайме мы продолжили наседать, но позволили им войти в игру. Когда вы проигрываете 0:1, вам необходимо проявление характера от команды. Вы должны показать стойкость, чтобы вернуться в игру. Пенальти был несправедливым», – приводит слова тен Хага BBC.

После девяти сыгранных матчей «Вест Хэм» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 11 очков.

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