Виктор Гончаренко раскритиковал судей за отношение к командам из второй восьмёрки РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 13‑го тура РПЛ прокомментировал удаление полузащитника своей команды Владислава Карапузова, а также раскритиковал судей за отношение к командам из второй восьмёрки чемпионата.

«Мы просто должны принять, что по отношению к командам из второй восьмерки, как «Пари НН», такие моменты – показательная порка в плане правильности оценки эпизода. И никуда мы от этого не денемся. В случае с Карапузовым был как раз такой момент – показательная красная карточка. Если бы на нём была футболка клуба из первой восьмёрки, то, возможно, это была бы жёлтая карточка, а может быть, арбитры и вовсе закрыли бы глаза.

Если посмотреть на жёлтые и красные карточки командам из второй восьмёрки, то, как правило, они даются показательной поркой – за любые разговоры, за любые задержки. Условно, если мы бежим в атаку, а игрок «Спартака» её срывает, на этот эпизод могут посмотреть сквозь пальцы. А нам такого не прощают. Так было, есть и будет. И дело не в конкретном матче «Пари НН» – «Спартак». Такое мы можем видеть по отношению к командам из первой и второй части турнирной таблицы в любом чемпионате. Арбитрам нужно показать, что они правильно оценивают эпизод», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.