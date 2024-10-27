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Виктор Гончаренко раскритиковал судей за отношение к командам из второй восьмёрки РПЛ

Виктор Гончаренко раскритиковал судей за отношение к командам из второй восьмёрки РПЛ
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 13‑го тура РПЛ прокомментировал удаление полузащитника своей команды Владислава Карапузова, а также раскритиковал судей за отношение к командам из второй восьмёрки чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Мы просто должны принять, что по отношению к командам из второй восьмерки, как «Пари НН», такие моменты – показательная порка в плане правильности оценки эпизода. И никуда мы от этого не денемся. В случае с Карапузовым был как раз такой момент – показательная красная карточка. Если бы на нём была футболка клуба из первой восьмёрки, то, возможно, это была бы жёлтая карточка, а может быть, арбитры и вовсе закрыли бы глаза.

Если посмотреть на жёлтые и красные карточки командам из второй восьмёрки, то, как правило, они даются показательной поркой – за любые разговоры, за любые задержки. Условно, если мы бежим в атаку, а игрок «Спартака» её срывает, на этот эпизод могут посмотреть сквозь пальцы. А нам такого не прощают. Так было, есть и будет. И дело не в конкретном матче «Пари НН» – «Спартак». Такое мы можем видеть по отношению к командам из первой и второй части турнирной таблицы в любом чемпионате. Арбитрам нужно показать, что они правильно оценивают эпизод», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

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