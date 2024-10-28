Губерниев отреагировал на отказ Соболева общаться с журналистами из Москвы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева. Ранее форвард санкт-петербургского клуба не стал отвечать на вопросы журналистов после матча 13-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), сказав: «С москвичами не общаюсь».

«Почему опять некоторые наши футболисты ведут себя как зазнайки? Летать не умеют, стрелять тоже не умеют и не орлы…. Потом попробуют оправдаться, да не спросят, вот беда», – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 28 очков. На первом месте располагается «Краснодар», который набрал 30 очков после 12 матчей.