«Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки (2:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Ливерпуль» впервые завершил матч вничью под руководством Арне Слота.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом этом года. Под его руководством «красные» провели 11 встреч во всех турнирах.

В составе лондонцев забили Букайо Сака и Микель Мерино. Гости ответили точными ударами Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.