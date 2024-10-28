Генич оценил результативную игру между «Химками» и «Динамо»

Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал результативный матч между «Химками» и московским «Динамо» (3:4) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Отличная игра в «Химках»! Прям в удовольствие», – написал Генич на своей странице в социальной сети.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.