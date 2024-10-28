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«Интер» не проиграл «Ювентусу» в пятом матче подряд

«Интер» не проиграл «Ювентусу» в пятом матче подряд
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Вчера, 27 октября, «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» со счётом 4:4. Таким образом, чёрно-синие не проиграли чёрно-белым в пятом матче подряд. В последний раз клуб из Турина обыгрывал миланскую команду (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии в сезоне-2023/2024.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 4
Ювентус
Турин
1:0 Зелиньски – 15'     1:1 Влахович – 20'     1:2 Веа – 26'     2:2 Мхитарян – 35'     3:2 Зелиньски – 37'     4:2 Думфрис – 53'     4:3 Йылдыз – 71'     4:4 Йылдыз – 82'    

На 15-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ювентуса» на 20-й минуте забил нападающий Душан Влахович. Вывел гостей вперёд хавбек Тимоти Веа. На 35-й минуте отличился игрок чёрно-синих Генрих Мхитарян. Спустя две минуты Зелиньски оформил дубль во встрече, реализовав второй пенальти хозяев. Увеличил преимущество миланского клуба Дензел Думфрис. На 71-й минуте отличился игрок чёрно-белых Кенан Йылдыз. На 82-й минуте Йылдыз записал дубль на свой счёт.

После девяти сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 18 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 17 очков. На первой строчке находится «Наполи», у которого 22 очка.

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