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«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки (2:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ.

До этого в четырёх предыдущих играх АПЛ было зафиксировано три ничьих, а также одна победа «Арсенала».

В составе лондонцев забили Букайо Сака и Микель Мерино. Гости ответили точными ударами Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.