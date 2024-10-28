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«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ
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«Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки (2:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

До этого в четырёх предыдущих играх АПЛ было зафиксировано три ничьих, а также одна победа «Арсенала».

В составе лондонцев забили Букайо Сака и Микель Мерино. Гости ответили точными ударами Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.

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