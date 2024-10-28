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Фиорентина — Рома, результат матча 28 октября 2024, счет 5:1, Серия А

«Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 5:1 в матче 9-го тура Серии А
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Завершился матч «Фиорентины» и «Ромы», которые сыграли в 9-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» в городе Флоренция (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу «Фиорентины».

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
5 : 1
Рома
Рим
1:0 Кин – 9'     2:0 Бельтран – 17'     2:1 Kouadio Manu Koné – 39'     3:1 Кин – 41'     4:1 Бове – 52'     5:1 Хуммельс – 71'    
Удаления: нет / Эрмосо – 65'

В составе хозяев дубль оформил Мойзе Кин, по голу забили Лукас Бельтран и Эдоардо Бове. Гости ответили точным ударом Ману Коне. При этом у римской команды свои ворота поразил Матс Хуммельс.

Отметим, что «Рома» с 65-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Марио Эрмосо.

«Фиорентина» с 16 очками занимает четвёртое место в таблице. «Рома» с 10 очками идёт 11-й.

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