«Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 5:1 в матче 9-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч «Фиорентины» и «Ромы», которые сыграли в 9-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» в городе Флоренция (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу «Фиорентины».
Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
5 : 1
Рома
Рим
1:0 Кин – 9' 2:0 Бельтран – 17' 2:1 Kouadio Manu Koné – 39' 3:1 Кин – 41' 4:1 Бове – 52' 5:1 Хуммельс – 71'
Удаления: нет / Эрмосо – 65'
В составе хозяев дубль оформил Мойзе Кин, по голу забили Лукас Бельтран и Эдоардо Бове. Гости ответили точным ударом Ману Коне. При этом у римской команды свои ворота поразил Матс Хуммельс.
Отметим, что «Рома» с 65-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Марио Эрмосо.
«Фиорентина» с 16 очками занимает четвёртое место в таблице. «Рома» с 10 очками идёт 11-й.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2024
-
02:04
-
01:52
-
01:47
-
01:33
-
00:58
-
00:47
-
00:43
-
00:40
-
00:33
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:14
-
00:13
-
00:12
-
00:01
- 27 октября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:44
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
23:04
-
22:57
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:47