«Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 5:1 в матче 9-го тура Серии А

Завершился матч «Фиорентины» и «Ромы», которые сыграли в 9-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» в городе Флоренция (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу «Фиорентины».

В составе хозяев дубль оформил Мойзе Кин, по голу забили Лукас Бельтран и Эдоардо Бове. Гости ответили точным ударом Ману Коне. При этом у римской команды свои ворота поразил Матс Хуммельс.

Отметим, что «Рома» с 65-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Марио Эрмосо.

«Фиорентина» с 16 очками занимает четвёртое место в таблице. «Рома» с 10 очками идёт 11-й.