Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Динамо» Лунёв: согласен с мнением Карпина о комментаторах

Голкипер «Динамо» Лунёв: согласен с мнением Карпина о комментаторах
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв согласился с мнением главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно работы футбольных комментаторов. Ранее Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

«Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android