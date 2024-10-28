Голкипер «Динамо» Лунёв: согласен с мнением Карпина о комментаторах

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв согласился с мнением главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно работы футбольных комментаторов. Ранее Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

«Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.