«Интер» и «Ювентус» сыграли вничью в Милане впервые с октября 2021-го

Вчера, 27 октября, «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» со счётом 4:4. Таким образом, команды поделили очки в Милане впервые с октября 2021 года.
На 15-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ювентуса» на 20-й минуте забил нападающий Душан Влахович. Вывел гостей вперёд хавбек Тимоти Веа. На 35-й минуте отличился игрок чёрно-синих Генрих Мхитарян. Спустя две минуты Зелиньски оформил дубль во встрече, реализовав второй пенальти хозяев. Увеличил преимущество миланского клуба Дензел Думфрис. На 71-й минуте отличился игрок чёрно-белых Кенан Йылдыз. На 82-й минуте Йылдыз записал дубль на свой счёт.
После девяти сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 18 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 17 очков. На первой строчке находится «Наполи», у которого 22 очка.
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