Результаты матчей АПЛ 27 октября

Вчера, 27 октября, прошли матчи 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 27 октября:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1;

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:0;

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1;

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Манчестер Сити», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 22 очка. Третье место с 18 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (1), «Вулверхэмптон» (2) и «Ипсвич Таун» (4).