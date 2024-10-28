Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 27 октября

Результаты матчей АПЛ 27 октября
Комментарии

Вчера, 27 октября, прошли матчи 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 27 октября:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1;
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:0;
«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1;
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Манчестер Сити», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 22 очка. Третье место с 18 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (1), «Вулверхэмптон» (2) и «Ипсвич Таун» (4).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android