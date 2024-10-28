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Результаты матчей чемпионата Германии 27 октября

Результаты матчей чемпионата Германии 27 октября
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Вчера, 27 октября, прошли три матча 8-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 27 октября:

«Бохум» — «Бавария» — 0:5;
«Унион» — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:1;
«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 0:0.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария». Команда набрала 20 очков за восемь матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший также 17 очков после восьми игр, но уступающий по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Байер», у которого 15 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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