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Рашид Рахимов прокомментировал волевую победу «Рубина» в матче с «Оренбургом»

Рашид Рахимов прокомментировал волевую победу «Рубина» в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27'     1:1 Ходжа – 48'     1:2 Ходжа – 87'    

«По качеству это были разные таймы. Мы в каких-то ситуациях действовали не очень правильно, глубоко садились в первом тайме, наша пятёрка обороны глубоко садилась.

Во втором тайме мы дали им играть чуть выше, встречать соперника, близко и плотно играть в средней зоне. И мы достаточно много мячей выигрывали в подборах, сохраняли эти мячи. Поэтому, наверно, второй тайм выглядел иначе. Но самоотдача, желание, организация игры были хорошие», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

На 27-й минуте нападающий хозяев Саид Сахархизан открыл счёт в игре. На 48-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа. На 87-й минуте Ходжа оформил дубль и принёс победу своей команде.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 13 матчей. «Рубин» заработал 18 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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