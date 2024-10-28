«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче Лиги 1

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:0.

На седьмой минуте забил полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. На 20-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Марселя» Амин Арит. На 29-й минуте защитник «Марселя» Леонардо Балерди срезал мяч в свои ворота. На 40-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 23 очка и располагается на первой строчке.

В прошлом сезоне команды два раза играли между собой в матче чемпионата Франции. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0, а, во втором круге на выезде одержал победу со счётом 2:0.