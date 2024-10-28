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Марсель — ПСЖ, результат матча 9-го тура Лиги 1, счёт — 0:3, 28 октября 2024 года

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче Лиги 1
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Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'     0:2 Балерди – 29'     0:3 Баркола – 40'    
Удаления: Арит – 20' / нет

На седьмой минуте забил полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. На 20-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Марселя» Амин Арит. На 29-й минуте защитник «Марселя» Леонардо Балерди срезал мяч в свои ворота. На 40-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 23 очка и располагается на первой строчке.

В прошлом сезоне команды два раза играли между собой в матче чемпионата Франции. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0, а, во втором круге на выезде одержал победу со счётом 2:0.

Турнирная таблица Лиги 1
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