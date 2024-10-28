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«Осасуна» уверенно победила «Реал Сосьедад» в матче 11-го тура Ла Лиги

«Осасуна» уверенно победила «Реал Сосьедад» в матче 11-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной (Испания). «Осасуна» одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Торро – 23'     0:2 Будимир – 34'    

На 23-й минуте полузащитник «Осасуны» Лукас Торро открыл счёт. Окончательный результат в игре на 34-й минуте установил нападающий Анте Будимир.

«Реал Сосьедад» после 11 сыгранных матчей располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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