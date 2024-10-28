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Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста России на данный момент

Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста России на данный момент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом России на сегодняшний день.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Локомотив» красавцы, Батраков лучший футболист России прямо сейчас!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». В этой встрече Батраков стал автором одного забитого мяча. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

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