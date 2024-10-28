Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста России на данный момент

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом России на сегодняшний день.

«Локомотив» красавцы, Батраков лучший футболист России прямо сейчас!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». В этой встрече Батраков стал автором одного забитого мяча. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

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