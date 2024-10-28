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Результаты матчей Серии А 27 октября

Результаты матчей Серии А 27 октября
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Вчера, 27 октября, прошли пять матчей 9-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 27 октября:

«Парма» — «Эмполи» — 1:1;
«Лацио» — «Дженоа» — 3:0;
«Монца» — «Венеция» — 2:2;
«Интер» — «Ювентус» — 4:4;
«Фиорентина» — «Рома» — 5:1.

На данный момент первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Наполи», у которого 22 очка. На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус». Туринская команда занесла в свой актив 16 очков.

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