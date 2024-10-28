Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 27 октября

Результаты матчей чемпионата Франции 27 октября
Комментарии

Вчера, 27 октября, прошли пять матчей 9-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 27 октября:

«Лион» — «Осер» — 2:2;
«Монпелье» — «Тулуза» — 0:3;
«Ницца» — «Монако» — 2:1;
«Страсбур» — «Нант» — 3:1;
«Марсель» — «ПСЖ» — 0:3.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 23 очка. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 17 очков.

Материалы по теме
«ПСЖ» готов нарушить решение суда и отказывается платить € 55 млн Килиану Мбаппе

Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android