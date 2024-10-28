Вчера, 27 октября, прошли пять матчей 9-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 27 октября:

«Лион» — «Осер» — 2:2;

«Монпелье» — «Тулуза» — 0:3;

«Ницца» — «Монако» — 2:1;

«Страсбур» — «Нант» — 3:1;

«Марсель» — «ПСЖ» — 0:3.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 23 очка. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 17 очков.

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