Модрич отреагировал на разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на разгромное поражение своей команды в матче с каталонской «Барселоной» (0:4).

«Время поднять голову, продолжать учиться, работать и настаивать на своём. Полная уверенность в команде. Да здравствует Мадрид», — написал Модрич в одной из социальных сетей.

В минувшем матче на 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.

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