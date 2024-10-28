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Футболист «Зенита» Мостовой ответил на вопрос о стычках с игроками «Локомотива»

Футболист «Зенита» Мостовой ответил на вопрос о стычках с игроками «Локомотива»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о стычках между футболистами во время матча 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). В этой встрече Мостовой стал автором одного забитого мяча.

«Как отношусь к эмоциям и стычкам между футболистами? Да нормально. Главный матч тура, вторая и третья команды чемпионата играют. Последние минуты, счет 1:1, все хотят победить. Я думаю, это и приятно. И у нас огромные эмоции, и для болельщиков, мне кажется, для всех это классно, когда у людей есть эмоции и когда люди это переживают. Поэтому обычно к этому относился даже с интересом», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 30 очков. «Локомотив» находится на третьем месте, записав в свой актив 28 очков.

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