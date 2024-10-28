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«Ноги кривые». Сулейманов — о нереализованном моменте в матче между «Зенитом» и «Локо»

«Ноги кривые». Сулейманов — о нереализованном моменте в матче между «Зенитом» и «Локо»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, почему ему не удалось реализовать момент в концовке матча 13‑го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Почему мяч не оказался в воротах? Наверное, потому что ноги кривые (смеётся). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог дальше буду забивать», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

В составе «Зенита» голом отметился полузащитник Андрей Мостовой, а за «Локомотив» отличился Алексей Батраков.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Сергея Семака 30 очков. «Локомотив» занимает третью строчку, набрав 27 баллов.

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