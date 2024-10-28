«Ноги кривые». Сулейманов — о нереализованном моменте в матче между «Зенитом» и «Локо»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, почему ему не удалось реализовать момент в концовке матча 13‑го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Почему мяч не оказался в воротах? Наверное, потому что ноги кривые (смеётся). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог дальше буду забивать», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

В составе «Зенита» голом отметился полузащитник Андрей Мостовой, а за «Локомотив» отличился Алексей Батраков.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Сергея Семака 30 очков. «Локомотив» занимает третью строчку, набрав 27 баллов.

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