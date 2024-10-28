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Винисиус опубликовал пост после разгромного поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Винисиус опубликовал пост после разгромного поражения «Реала» в матче с «Барселоной»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на разгромное поражение команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Мы вернёмся, как всегда! Мы самый большой клуб, вы это уже знаете!», — написал Винисиус на личной странице в своей социальной сети X.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провёл 11 матчей в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Матчи пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

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