Результаты матчей чемпионата Испании 27 октября

27 октября прошли матчи 11-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 27 октября. Результаты матчей

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 0:2

«Бетис» — «Атлетико» — 1:0

«Хетафе» — «Валенсия» 1:1

«Леганес» — «Сельта» — 3:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 30 очков. На втором месте находится «Реал», который набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который записав в свой актив 21 очко. В топ-5 входит «Атлетико» (20) и «Бетис» (18).

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