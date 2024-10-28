«Никакущий». Аршавин оценил игру Зинченко в двусторонке после матча с «Ливерпулем»

Экс-форвард «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин посетил матч своего бывшего клуба с «Ливерпулем» в 9-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершилась вничью со счётом 2:2.

После игры Аршавин оценил игру футболиста «канониров» Александра Зинченко в двустороннем поединке с партнёрами по команде. В нём принимали участие те игроки «Арсенала», которые либо не появились на поле в матче с «Ливерпулем», либо провели на нём небольшое количество времени. Отметим, что украинец не сыграл во встрече с мерсисайдцами.

«Зина никакущий! Стоит в центре поля, его команду возят», — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Тимура Журавеля.

Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Российский игрок провёл за «канониров» 144 матча, в которых отметился 31 голом и 45 результативными передачами.

После девяти сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 18 очков. «Ливерпуль» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 22 очка.

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