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Батраков обвинил Вендела в провокации во время матча «Локомотива» с «Зенитом»

Батраков обвинил Вендела в провокации во время матча «Локомотива» с «Зенитом»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что бразильский футболист «Зенита» Вендел провоцировал его во время матча 13-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это жёлтая карточка. Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Я считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе. Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали жёлтую. Непонятно, за что», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

В этой встрече Батраков стал автором забитого гола. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ с восемью голами. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» (30) находится на втором месте.

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