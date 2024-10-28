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Павлюченко — о Капелло: это был отстой. Он говнистый

Павлюченко — о Капелло: это был отстой. Он говнистый
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с итальянским специалистом Фабио Капелло в национальной команде.

«Это был отстой, когда в сборную пришёл Капелло. На первый сбор он меня вызвал, я с ним потренировался, мы сыграли одну игру. На следующий сбор он меня не вызвал. Как раз уже подходили Кокорин, Смолов. Он на них ставил уже акцент. И я понимал, что, по-моему, надо заканчивать со сборной. Уже молодые подходят, уже состав поменялся. Я понимал, что надо уходить. И всё, я принял решение, что я ухожу.

Почему-то я по одному вызову в сборную понял, что Капелло – не тот тренер, с кем я хочу общаться. Он такой был… Очень тяжёлый. Для меня он говнистый был. Это тот тренер, который общается с 11 футболистами, которые играют, а остальные для него не существуют», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

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