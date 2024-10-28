Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Салах вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

Таким образом, теперь в активе египетского футболиста 163 гола в АПЛ – игрок вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком «Ливерпуля» Робби Фаулером. Позади остался бывший форвард «Тоттенхэма» Джермейн Дефо, отличившийся 162 раза.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории АПЛ является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» еле унёс ноги от «Арсенала»! Теперь у Артеты ужасная ситуация с травмами
«Ливерпуль» еле унёс ноги от «Арсенала»! Теперь у Артеты ужасная ситуация с травмами

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android