Салах вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Таким образом, теперь в активе египетского футболиста 163 гола в АПЛ – игрок вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком «Ливерпуля» Робби Фаулером. Позади остался бывший форвард «Тоттенхэма» Джермейн Дефо, отличившийся 162 раза.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории АПЛ является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: