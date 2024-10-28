Голкипер клуба МЛС умер в возрасте 25 лет

Клуб МЛС «Филадельфия Юнион» сообщил, что их голкипер Холден Трент умер в возрасте 25 лет. На данный момент причины смерти футболиста не разглашаются.

«Мы глубоко опечалены, сообщая, что Холден Трент скончался в возрасте 25 лет. Пусть он покоится с миром», — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.

Трент выступал за «Филадельфию Юнион» с 2022 года, куда перешёл из «Хай-Пойнт». За основной состав «Филадельфии Юнион» он не провёл ни одного матча.

На групповой стадии «Филадельфия Юнион» заняла 12-е место Восточной конференции, записав в свой актив 37 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.