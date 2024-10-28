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Черданцев – Карпину: мы не будем говорить, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов»

Черданцев – Карпину: мы не будем говорить, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов»
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Георгий Черданцев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно работы футбольных комментаторов. Ранее Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

«Знать профессию изнутри и говорить «я выключаю звук» – ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть. Или когда сборная России чудовищно играла ещё до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что – не смотреть это, не обсуждать?

Это была самая слабая сборная вообще за последние много-много лет – на мой взгляд. Я подчёркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я её выключил и не буду смотреть», — сказал Черданцев в видео, опубликованном в аккаунте Boosty журналиста Сергея Егорова.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России.

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