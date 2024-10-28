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Стало известно, что происходило в раздевалке «Реала» после разгрома в матче с «Барселоной»

Стало известно, что происходило в раздевалке «Реала» после разгрома в матче с «Барселоной»
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Футболисты «Реала» после разгромного поражения в матче 11-го тура чемпионата Испании со счётом 0:4 долго молчали в раздевалке, игроки были погружены в свои мысли. Об этом сообщает The Athletic.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» не явились на пресс-конференцию после 0:4 от «Барселоны», а также не стали общаться с клубным телевидением.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Матчи пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

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