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Агент Маркиньоса: футболист не переживает из-за того, что не может забить за «Спартак»

Агент Маркиньоса: футболист не переживает из-за того, что не может забить за «Спартак»
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Стефано Кастанья, агент полузащитника «Спартака» Маркиньоса, отреагировал на то, что футболист не может забить за столичный клуб.

«Маркиньос очень счастлив в «Спартаке» и всем доволен, он играет хорошо. Переживает ли он из-за того, что не может забить первый гол за «Спартак»? Нисколько. Он забьет ещё много голов за «Спартак», – приводит слова агента Metaratings.

Маркиньос перешёл в «Спартак» летнее трансферное окно. Его контрактное соглашение со столичным клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за «Спартак» в рамках чемпионата России и не отметился результатиными действиями.

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